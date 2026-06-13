NHK、遠藤航と米津玄師の対談番組の放送見送り発表 『FIFAワールドカップ2026』代表離脱受け「総合的に判断した結果」
NHKは13日、サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33）が11日（日本時間12日）、『FIFAワールドカップ2026』メンバーから離脱することが発表されたことを受け、『FIFA ワールドカップ 2026』関連番組の一部放送を見送ると発表した。
【写真】重みが違う…本田圭佑、代表離脱＆引退の遠藤航に“一言”
放送が見送られるのは、19日に予定されていた『米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談』（総合 後0：20）。NHKは「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、放送を見送ることになりました」と説明した。
また『スポーツ×ヒューマン 信じれば道は切り開ける サッカー日本代表・遠藤航』（BS：16日後11：25 総合：26日前1：20）はタイトルを『「スポーツ×ヒューマン 仲間に託す“最高の景色” 〜サッカー・遠藤航〜」』に変更し、内容を一部変更するなどして、予定どおり放送すると伝えた。
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放送が見送られるのは、19日に予定されていた『米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談』（総合 後0：20）。NHKは「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、放送を見送ることになりました」と説明した。
また『スポーツ×ヒューマン 信じれば道は切り開ける サッカー日本代表・遠藤航』（BS：16日後11：25 総合：26日前1：20）はタイトルを『「スポーツ×ヒューマン 仲間に託す“最高の景色” 〜サッカー・遠藤航〜」』に変更し、内容を一部変更するなどして、予定どおり放送すると伝えた。