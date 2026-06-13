「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）

人気を集めた１号艇の加藤翔馬（２９）＝兵庫・１１５期・Ａ１＝がインからコンマ０７の快Ｓを決めての先マイ快勝で、今年２回目、通算では６回目となる優勝をＧ１初優出初制覇で飾った。２着には２号艇の山田康二（佐賀）、３着には黒井達矢（埼玉）が入り、３連単は１１００円（３番人気）での決着となった。

歓喜のゴールを迎えると思わず右手でのガッツポーズが飛び出した。加藤が２０１４年１１月にデビューした地元尼崎でのＧ１初制覇。「あす（１４日）は師匠（元レーサーの白石健さん）の誕生日。いい報告ができます」と声を震わせながら胸の内を吐露した。

５節前の初降ろしから出足系統に定評のある３９号機をしっかりと仕上げ「前検から手応えがあったし、落ち着いてレースができる足だった」と自信を持って優勝戦に臨んだ。コンマ０７の快Ｓで山田、峰竜太（佐賀）ら強力な攻撃陣を封じ込めると、バックで先行し「大丈夫だと思った」とあとは独り旅。尼崎では１６年１２月のデビュー初優勝以来となる２回目、通算では６回目の優勝をＧ１初戴冠で決めた。

優勝賞金の１２００万円などを加えたばかりか、ＳＧへの扉も開け「迫力あるターンとスピードも付けて上の舞台で活躍したい」ときっぱり。センプル軍団の新たなスターにファンから大歓声が沸き上がっていた。