サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が13日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。元日本代表の内田篤人氏（38）とのスペシャル対談で、22年のW杯カタール大会で森保ジャパンを一つにした出来事を明かした。

W杯には勢いを持つ「台風の目」となるようなチームが現れるという話題になり、内田氏からチームに勢いをつけられる選手を聞かれた久保は「前回（カタール大会）は開幕前に吉田麻也キャプテンを筆頭に選手だけのミーティングをして、そこで川島永嗣選手が言った言葉が重みあって」と回想した。

「何て言ったんですか」と追及されると、「正直、覚えてないですけど」と苦笑いを浮かべた。

「一言一句は覚えてないですけど」と前置きしつつ、「W杯の大切さだったり、後で思い返すからみたいな。走馬灯じゃないですけど、そのレベルのものだからっていう話をされた時に、初めての選手が多くて、ギュッと引き締まったなというのは肌で感じたタイミングが凄いあって」と振り返った。前回大会は26人中19人がW杯メンバー初選出だった。

さらに、「それを聞いて、長友選手はもらい泣きしてたんですけど」と今回大会で5度目の選出となったDF長友佑都（FC東京）のミーティングでの様子も明かしていた。