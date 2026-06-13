「愛されてるか不安…」愛情表現が少ない【彼氏の本音を引き出す方法】って？

彼のことを大好きなのに、彼はなかなか愛情表現をしてくれなくて不安になることはありませんか？「本当に私のこと好きなの？」と思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、愛情表現が少ないからといって、気持ちがないわけではありません。男性のなかには、言葉や態度で愛を示すのが苦手な人も多いのです。そこで今回は、「彼氏の本音を引き出す方法」を、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

愛情表現の方法は人それぞれ 言葉で「好き」と伝えるのが苦手な人で、行動で示すタイプの人もいます。

例えば、なにも言わずに送り迎えをしてくれたり、おいしいお店に連れて行ってくれたりすることが、彼なりの愛情表現かもしれません。

彼の行動に目を向けることで、「こういう形で愛を伝えてくれているんだ」と気づくことができます。

そして、その気持ちをしっかり受け止め、「〇〇くんのこういうところがうれしい」と伝えてみると、彼もより自信を持って愛情表現をしてくれるようになるでしょう。

無理に言葉で「好き」と言わせようとせず、彼のスタイルを尊重することが大切です。

安心できる環境を作る 彼が本音を話しやすくするためには、安心して気持ちを伝えられる環境を作ることが大切です。

彼が「なにを言っても受け止めてもらえる」と感じられれば、自然と気持ちを表現しやすくなります。

大事なのは、彼の言葉を否定せずに「そうなんだね」と受け止める姿勢を保つことです。

感情的に問い詰めるのではなく、彼がリラックスできる雰囲気を意識しましょう。

また、「私のことどう思ってる？」とストレートに聞くのではなく、「〇〇くんが私のこと大事にしてくれてるのは伝わるよ」といった前向きな言葉をかけることで、彼も安心して本音を話しやすくなるはずです。

焦らず信頼関係を深める 最も大切なのは、焦らずに信頼関係を築くことです。 愛情表現が少ない彼氏でも、安心できる関係のなかでは、少しずつ気持ちを表現しやすくなります。 無理に彼のスタイルを変えようとせず、「私はあなたが好きだから、あなたのペースを大切にしたい」と伝えることで、彼もプレッシャーを感じずに自分の気持ちを表せるようになるでしょう。 また、日々のちょっとしたコミュニケーションを大切にすることも重要です。 「ありがとう」「うれしい」といったポジティブな言葉を積極的に伝えることで、彼のなかでも「言葉で気持ちを伝えること」のハードルが下がっていきます。 なに気ないひと言の積み重ねが、少しずつ彼の愛情表現を引き出すきっかけになるのです。 いかがでしたか？

今回は、「彼氏の本音を引き出す方法」についてご紹介しました。

愛情の形は人それぞれ。 あなたが彼を大切に思っているように、彼もまたあなたを大切に思っているはずです。

彼のペースを大切にしながら、お互いが心地よい関係を築けるようにしていきましょう。

ライター Ray WEB編集部