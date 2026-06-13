国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、藤井風（28）がレッドカーペットに登場した。

「去年と違ってパワーアップというか…皆さんの本気度が一段と高まっていると感じます」とコメント。「舞台裏はみんながてんやわんやでやってますので私もそれに巻き込まれて、忙しい1日になりそう」と話した。

「去年は凄いシンプルな感じだったんですけど、今年の規模と同じく、ワタクシの方も皆さんと力を合わせてもう少しだけパワーアップした姿を見せられるんじゃないかな」と期待をあおった。

昨年の同イベントで連絡先を交換しプライベートでも親交のあるアンバサダーの中島健人から「“中島さんが特に伝えたいこと”ってあるんですよカンペに。僕個人の感想で言うと、新曲の『IDOLIC』の感想くれてありがとね。改めて言いますセクシーサンキュー」と話題を振られると「素晴らしいよ、突き抜けたって感じ」と称賛。2人で中島健人の新曲「IDOLIC」を歌って踊る仲睦まじい姿を披露した。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。