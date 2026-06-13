Cath Kidstonの夏新作が登場！心ときめく6柄のトートバッグ＆ハンカチ

英国発のライフスタイルブランドCath Kidstonから、この夏を彩る新作アート6種類を使用したトートバッグとタオルハンカチが登場しました。全国の直営店と公式オンラインストアで販売され、ブランドらしい花柄はもちろん、犬や海辺をモチーフにした遊び心あふれるデザインもラインナップ。毎日のコーディネートに取り入れやすく、自分用にはもちろんギフトにもぴったりなアイテムをご紹介します♪

夏気分を楽しむ個性豊かな新アート

今回登場した新柄は全6種類。それぞれに異なるストーリーが込められています。

「Rope Charms」は航海をテーマにしたデザインで、ロープの格子模様の中に幸運の亀や真珠を抱えた牡蠣、ピンクのサンゴなど海辺の宝物が散りばめられています。

「Snorkel Stanley」はブランドのアイコン犬・スタンリーが架空の島でシュノーケリングを楽しむ姿を描いたアート。爽やかなブルーカラーと手描きならではの温かみが魅力です。

「Park Dogs」はロンドンのハムステッド・ヒースの散歩道から着想を得たデザイン。犬たちが飼い主に似たファッションを身にまとっているというユーモアあふれる仕掛けが楽しめます。

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Cath Kidstonらしい花柄も充実

Cath Kidstonらしさを感じられるフラワーデザインも見逃せません。

「Small Linen Sprig」は小さなバラや野花を散りばめた定番感のあるアート。アイボリーをベースにした優しい印象で、日常使いしやすいデザインです。

「Rosy Trail」はブランドを象徴するバラ柄をヴィンテージライクにアレンジ。淡いサックスカラーを基調とした上品な雰囲気が魅力です。

「Floral Spot」は手描きのドットと花を組み合わせたアート。どこか懐かしさを感じさせながらも、ポップで明るい気分を運んでくれます。

トートバッグ＆タオルハンカチ詳細

夏の新作アートは、デイリー使いしやすいコットン素材のトートバッグとタオルハンカチで展開されています。

トートバッグ

Rope Charms

価格：各4,950円（税込）



Snorkel Stanley

Park Dogs

Small Linen Sprig

Rosy Trail

Floral Spot

タオルハンカチ



Rope Charms

価格：各990円（税込）

Snorkel Stanley

Park Dogs

Small Linen Sprig

Rosy Trail

Floral Spot

発売店舗：Cath Kidston全国直営店、公式オンラインストア

この夏のお気に入りを見つけて

Cath Kidstonの新作コレクションは、ブランドらしい優しい花柄からユーモアあふれるモチーフまで、多彩な世界観を楽しめるラインナップです。

普段使いしやすいトートバッグとタオルハンカチは、夏のお出かけや通勤・通学にも大活躍♡

お気に入りのアートを選んで、毎日に少し特別なときめきをプラスしてみてはいかがでしょうか。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。