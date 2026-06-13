東京女子プロレスは13日、横浜ラジアントホールで「TJPW SPRING TOUR 2026 〜NEXT DOOR〜in YOKOHAMA」を開催し、7・18後楽園で行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合（王者＝荒井優希vs挑戦者＝山下実優）の前哨戦は荒井組が制し、王座防衛に弾みをつけた。

荒井は愛野ユキ、風城ハルと組んで山下、ハットリ桜、キラ・サマー組と対戦。先発した荒井と山下はレスリングの攻防。2度目の遭遇では荒井がビッグブーツ連打、ドロップキックを見舞った。山下が荒井にスリーパーから、背中に強烈なキックを叩き込んだ。さらに山下はミドルキック、リターンクラッシュと蹴り技を連発。一進一退の攻防が続くなか、キラが荒井にバックフリップ。荒井がキラに新人賞。山下が入ってくると、荒井はビッグブーツで排除。荒井はキラにフルネルソンバスターから、サソリ固めで絞り上げてギブアップを奪った。

初の前哨戦を勝利で飾った荒井は「今日は私たちが勝つことができました。7月18日に決まってる、このベルトのタイトルマッチ。一つ確実に言えることは来月は私が勝つってことです！」とマイク。バックステージでも「1回目の前哨戦、やっぱり山下さんに昨年末に瞬殺された記憶がずっと拭いきれなくて。今日もどこかで怖くなっちゃうかなとか思ってたけど、リングに立ったら大丈夫、できるって気持ちを今日改めて感じられました。でも山下さんの攻撃たくさん受けてしまったので、まだある前哨戦の間に、荒井も自分の技を磨いて、一発一発重く入られるように頑張りたいなと思いました」と手応えを感じ取っていた。

山下は「荒井の目、技、全部、めちゃくちゃゾクゾクしましたよ。始まったなと思ったし、最高ですね。最後、私が出てやってやろうと思ったけど、返り討ちに逢ってしまったので。次、（6・21）名古屋、前哨戦決まってるんで、そこはしっかり私が決めたいと思います。7月まで私も止まりません」と巻き返しを期した。

6月21日、名古屋・中日ホール＆カンファレンス大会では荒井＆小夏れんvs山下＆神嵜志音の2度目の前哨戦が組まれている。名古屋・栄を拠点とする人気アイドルグループSKE48の元メンバーだった荒井にとってはホームリングのようなもので、ここでも負けられない戦いとなる。