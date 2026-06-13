６月下旬に本格化する上場企業の定時株主総会で、物言う株主（アクティビスト）による株主提案数は昨年に続いて、過去最多を更新する見通しだ。

今年は株主還元の強化といった提案よりも、企業統治（ガバナンス）に関する提案が目立っている。その中で増加しているのが、取締役の選任・解任案や社外取締役の増員などに関する提案だ。（榎田翔太、ロンドン 市川大輔）

総会ピーク

６月下旬にかけて、東京証券取引所に上場する３月期決算企業約２１００社が総会を開く。ピークの２６日には、約３割にあたる６５０社超が開催を予定している。

三井住友信託銀行によると、６月８日時点で、アクティビストからの提案は５５社に対して１５０件に上っており、いずれも過去最多を更新した。このうち、企業統治に関する提案では、取締役の選任・解任案が前年比１１件増の計２４件と最も多くなっている。

出版大手ＫＡＤＯＫＡＷＡが２４日に開く総会では、同社の株式を約１４％保有する香港系の投資ファンドのオアシス・マネジメントが、夏野剛社長の取締役解任を提案している。提案理由について、オアシスは「業績悪化や執行力の欠如、ＩＰ（知的財産）の価値を最大化できていない現状に責任を負うべきだ」と主張する。投資家に一定の影響力がある議決権行使助言会社２社も、解任提案への支持を表明した。

ペンタブレット大手ワコムの総会には、英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）が、井出信孝社長らの取締役の解任などを提案。元社外取締役がトップを務める企業に対して不必要な買収をしたなどとし、ＡＶＩで日本株式運用責任者を務める坂井一成氏は、「極めて重大なガバナンスの問題がある」と話す。

また、米ダルトン・インベストメンツは、ヤクルト本社や産業用資材大手のニッタに対し、自社関係者の取締役への選任を提案した。

成長を重視

東証は２０２３年、上場企業に対し、株価の上昇や資本効率の向上を意識した経営を要請した。その後、上場企業の間では、資本効率を低下させる株式の持ち合いを解消する動きが進んだ。

新たな段階として、アクティビストは投資先企業の成長を重視しており、経営者に対してより厳しい視線を向けている。三井住友信託銀行ガバナンスコンサルティング部の白鳥琢也氏は、アクティビストの行動の背景について、「企業の資本効率に改善が見られた中で、投資先の事業の成長性や収益性にアクティビストの関心が向かっている」と分析する。

今年の株主総会を巡っては、電気自動車（ＥＶ）への対応を巡って巨額赤字を計上したホンダや、経営再建中の日産自動車など自動車大手の経営陣の取締役選任案にも注目が集まる。市場関係者からは「賛成率次第では経営者の求心力が低下し、経営陣の刷新を含む改革につながる可能性もある」との指摘も出ている。