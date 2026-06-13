中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代の後輩の“暴言”にムッとする一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

この日、共演の３年後輩で元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡アナがＰＬ特有の卒業した先輩がグラウンドを訪れ、現役生徒を指導する習慣について説明。「福留さんは大阪の社会人のチームに進まれたので、よくＰＬにも来ていただいて」と話し出すと「当時、アトランタオリンピックの日本代表にも選ばれていて、日本代表でやっている最新のトレーニングみたいなことを教えに来てくださるんですが、それがものすごいしんどいんですよ、最新なので。我々の練習もさらにしんどくなるというか、厳しくなって。めちゃめちゃしんどいんですよ」と回顧。

さらに「福留さんが来ると、練習がしんどくなるんで『ドメが来たよ』って」と陰で吐いていた“暴言”を口にした後、隣に座ったＰＬ同期で元楽天監督の平石洋介さんを指さして「…って、平石が言ってました」と罪をなすりつけた。

「言ってない！ 俺は言わん！」と懸命に否定した平石さんは「僕ら野手としては非常にいいことを教えていただいてると、ありがたかったです」と笑顔。

後輩２人の言葉を受け、ＭＣの浜田雅功に「こんなこと言われてますけど？」と聞かれた福留さんは「いや、これには理由があって、その当時のコーチから連絡が来てて『そういう練習方法があったら教えに来てくれ』と。僕は頼まれて行っていたわけですよ。なので、まさか、こんなに僕のことをなめられているとは…。久しぶりに燃えてきました」と“怖い”声で話していた。