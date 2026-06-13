◆陸上日本選手権 第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

女子１００メートル障害決勝は、昨年の東京世界陸上代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７（追い風０・６メートル）で初優勝を飾った。中盤まで先頭を走った福部真子（日本建設工業）は終盤に抜かれ２位。１２秒８３に終わり「（１２秒）６台を最低限出していきたいというところで。４台も狙っているので、６台はステップとして必要になってくる中で、自分の中で最高の状態を作らないと出せないということを、今日改めて、突きつけられた。それに対しては、ちょっと、感情が追いつかないところではあります」と言葉を絞り出した。

予選は１２秒８０（追い風０・８メートル）、準決勝は１２秒７２（向かい風０・２メートル）で通過。「予選から１２秒６台を狙っていたので、自分の中でも、まだそのレベルの選手かって」と全く満足していなかったが「動き自体は悪くない。準決勝でやれた動きをもう一歩、上の動きに持って行くことは可能だと思う」と決勝へ熱く意気込んでいた。