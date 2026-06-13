「今日好き」代田萌花（もか）、ミニ丈ワンピ×レースタイツで美脚スラリ「スタイル抜群」「いつもと雰囲気違う」と反響【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が6月13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「今日好き」ギャルJK「ダークで大人っぽい」ミニ丈ワンピ姿
フリルやビジューがあしらわれた黒のノースリーブミニワンピース姿で登場した代田。両腕には星柄が散りばめられたシースルーのアームカバーと、黒いレースタイツを合わせ、首元には赤いハートのネックレスをアクセントとしてプラス。SNS上では「セクシー」「いつもと雰囲気違う」「スタイル抜群」「ダークで大人っぽい」「かっこいい」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立したが、4月30日に破局を報告した。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ギャルJK「ダークで大人っぽい」ミニ丈ワンピ姿
◆代田萌花、レースタイツで美脚スラリ
フリルやビジューがあしらわれた黒のノースリーブミニワンピース姿で登場した代田。両腕には星柄が散りばめられたシースルーのアームカバーと、黒いレースタイツを合わせ、首元には赤いハートのネックレスをアクセントとしてプラス。SNS上では「セクシー」「いつもと雰囲気違う」「スタイル抜群」「ダークで大人っぽい」「かっこいい」と反響が寄せられている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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