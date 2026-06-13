国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「King＆Prince」がレッドカーペットに登場した。

永瀬廉が「お疲れ様です」と軽い足取りであいさつを交わしたのはアンバサダーの中島健人。中島からは「ちょっと楽屋の空気だよね？」とツッコまれつつも「皆さま、会社の可愛い可愛い後輩なんです」と紹介された。

この1年を振り返って郄橋海人は「自分たちの音楽に対する表現…何を持って『King＆Prince』なんだっていう自分たちの表現を突き詰められた」と回想。「2人だからできる表現がこんなにもあるんだと驚きます」と振り返った。

そんな2人の姿を見て先輩の中島は「俺わかんないけど、2人と会うと凄くうれしくなっちゃうんだよね」とニッコリ。「俺がいると安心するでしょ？ちょっとくすぐっていい？」と仲の良い雰囲気で和ませていた。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。