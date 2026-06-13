国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われ、女性7人組「HANA」がレッドカーペットに登場した。

個性あふれるファッションでドレスアップしてレッドカーペットを歩いた7人。ミニスカート姿のKOHARUは「ブラックコーデで」と説明し、「レッドカーペットは思ったよりも人いて、頭がこんな感じ」と興奮の表情で語った。

新人ながら最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニュー・アーティスト賞の主要3部門にノミネートされた。

YURIは「怒とうの1年だったんですけどたくさんの方に支えられてこのような素敵な賞をたくさんいただけたこと、本当にうれしく思います」と感謝。

アンバサダーの中島健人からパフォーマンスのポイントを聞かれたCHIKAは「あれ、始まった？ってなる」と明かし、メンバーもうなずいた。MAHINAは「こうやって素敵なステージに立つことできているのはハニーズ（ファンネーム）やちゃんみなさん、支えてくださってる方々のお陰だと思っています」と感謝を口にした。