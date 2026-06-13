A．B．C−Z橋本良亮（32）が13日、都内のパルテノン多摩で、ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（14日開幕、同所など）の公開ゲネプロと初日前会見に臨んだ。

旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちたジョセフの人生を全編楽曲で描く。4ぶりの再演で、橋本はジョセフ（薮宏太）が後に仕えることになるファラオを演じる。「こんな感じでやっております。王様！という感じ」と衣装をひるがえして見せた。

昨年オファーがあり「主演・薮宏太って書いてあって、それ見ただけで出る！って言いました」と出演を即決した。ミュージカルは大好きだが、楽譜が読めない。「だから台本と楽譜をいただいて、楽譜は家の底にしまいました。もらった瞬間に」。まず言葉を頭に入れ、初演の映像素材を見て音程を覚えていったという。

再演からの参加で最初は不安もあったが「王様らしさをイメージして、橋本良亮のいい部分も取り入れながら稽古をやってきました。手応えはめちゃくちゃあります」と自信満々。「早く明日、お客さんの前で披露したいなという気持ちでいっぱいです」と意気込んだ。