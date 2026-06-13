◇第97回都市対抗・西関東予選第2代表決定戦 日産自動車2―8三菱重工East（2026年6月13日 横浜スタジアム）

昨年、15年ぶりに活動を再開した日産自動車の17年ぶりの都市対抗出場はならなかった。2回に3点を先行されると、後半にも追加点を許し、最後まで主導権を奪うことができなった。

それでもスタンドにはイヴァン・エスピノーサ代表執行役社長兼CEOを始め約3500人の応援団が集結。試合後、エスピノーサ社長は「全力を尽くして戦ってくれたことを私は分かっています」とナインに直接話しかけると、スタンドを振り向き「皆さん、きょうは（応援で）勝っているんです。従業員の（満足げな）顔を見てください」と労った。

伊藤祐樹監督はスコアボードを悔しそうに見上げると、声を絞り出した。「勝ちきるにはまだまだ勉強しなければならないことがたくさんある。投手も打者も絶対抑えないといけない、絶対打たないといけないところのアプローチの仕方、強さがまだ足りない。突き詰めた部分まで普段から意識してやらないといけない」と敗因を分析した。

今季の集大成となる日本選手権については「この悔しい思いを3倍にも5倍にもして、選手権に出たい」とさらにチーム力を強化するつもりだ。石毛大地主将（25）も「（応援団と）東京ドームで一緒に戦いたかったけど…。でも来年こそドームに行くという思いで、また西関東予選に戻ってきたい」と巻き返しを誓った。