ラグビーリーグワン1部で今季初優勝を飾った神戸が13日、神戸市東灘区の「KOBELCOスポーツパーク人工芝グラウンド」でファン感謝イベント「スティールメイツ感謝祭2025―26」を開催した。

3季指揮を執り、悲願の日本一へ導いたデイブ・レニーHC（62）や、共同主将を務めたSO李承信（25）ら現役選手の多くが「スティールメイツ」と呼ばれるファンと触れ合った。

ステージでは新人選手による「灘浜ボーイズコレクション」や「水風船キャッチ」などのイベントが開催され、集まった1636人の観客も大いに盛り上がった。

会の最後に退団選手によるあいさつの場が設けられた。元日本代表PR中島イシレリ（36）らが登壇。大声援を受けた中島は「神戸で11年プレーし、本当にとてもうれしいです。そして、みんなが毎回毎回会場まで足を運んでいただいて、それを見てみんなすごい素晴らしいスティールメイツかなと思いました。本当にみんなのおかげで、僕もいいラグビーができました」と感謝した。

あいさつの最後は自身の代名詞とも言える「イヤボイ」で締めくくった。「イヤボイ」とは、中島が母国のトンガ語と英語を勝手に合体させた造語。主に気合を入れる際に叫ぶ言葉だ。中島は「これからは、日本に残るけど、どっかで見かけたら、イヤボイと言ってください。神戸のスタッフの皆さん、選手の皆さん、本当にみんなとても素晴らしい人間でした。みんな本当に11年間、心から深く感謝しています。ありがとうございました」と頭を下げ、大きな声援を浴びた。