演歌歌手三丘翔太（32）が歌う「フライディ・チャイナタウン」がYouTube「三丘翔太ちゃんねる」で315万超再生されていることが13日、分かった。

今年の3月2日に横浜市開港記念会館で開いたデビュー10周年コンサートで歌った映像。ド派手な花柄衣装で熱唱する姿が、アップから4週間で300万再生を超えた。次に再生回数が多いのが10万回再生なだけに、異例の数字だ。

同曲は歌手泰葉（65）の1981年のデビュー曲で、中華街のある横浜育ちの三丘にとっては“ご当地ソング”にも当たる。2020年前後からのグローバルな日本のシティポップブームの中で注目されてきた。

寄せられるコメントも7割近くが海外のもので、2016年1月に「面影の里」でデビュー以来、演歌一筋に歩んできた三丘にとって、新たな世界への扉を開いたことになる。

三丘は「子供の頃から演歌が好きで、こぶしをころがしたり、うなったりして歌ってきましたが、思わぬ反響にびっくりするとともに、喜んでおります。これで三丘翔太もグローバルな演歌歌手の仲間入りでしょうか（笑い）。最新曲の『華の人』ともども、よろしくお願いします」と話している。