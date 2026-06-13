◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）

広島が今季の交流戦ビジター８戦目で初白星を挙げ、交流戦最下位を脱出した。交流戦でのビジターは２５年６月１３日の日本ハム戦（エスコン）の白星を最後に９連敗だったが、ストップ。ようやく投打がかみ合った。

打線は初回に坂倉が２戦連続の先制打。５回にはモンテロの中越え適時二塁打で加点した。

先発・森下は、２４年６月２５日・ヤクルト戦（マツダ）以来、２年ぶりの完封勝利を挙げた。初回先頭・平良に左前打を浴びて以降、７回２死まで２０人連続走者を出さなかった。２安打で２４年６月２５日・ヤクルト戦（マツダ）以来のシャットアウトだ。無失点での降板も２４年７月１７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来、４３登板ぶり。２ケタ勝利３度の右腕が意地を見せた。

以下は新井監督の主な一問一答

―森下は素晴らしいピッチング

「本当にナイスピッチングだった。立ち上がりはちょっと苦しんでいたけど、あとは尻上がりで何も言うことがない。（捕手）石原もうまく散らしながら、いいリードだった」

―坂倉は２試合連続で先制打

「あれで主導権を握れたのは良かった。（５回の）モンティ（モンテロ）もいいバッティングだった」

―初回は菊池の打席でエンドラン

「相手もいいピッチャーなので、なかなか連打、連打で得点するのは難しい。どんどん仕掛けていこうと思っていた。あそこは良かった」

―今季の交流戦ビジターで初勝利

「今日もたくさんファンの方が応援しに来てくれたので、いい試合を見てもらえてよかった」