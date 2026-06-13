バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日、中国で行われ、世界ランク7位の日本は同28位・中国と対戦している。第1セットを25-23で取った中で、日本のあるプレーに国際中継の実況アナウンサーが声を裏返すほど絶叫するシーンがあった。

第1セット13-10の場面、中国のスパイクに対し、山本智大が右手一本のレシーブを決めた。ピンチを凌ぐと、その後ブロックポイントを奪い、守備で14点目を挙げた。終盤は競り合いになるも、25-23で日本が先取した。

山本のレシーブには国際中継の実況も興奮を隠せない。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」で実況を務めたデーブ・ロジャーズ氏は大興奮で声が裏返り、「ッハー！」と絶叫。続けて「ハハハハハ！」と笑い、感嘆のため息のように「アメージング……」と唸った。その後、ブロックが決まると、日本の素早い守備に「（最後まで）言うチャンスさえなかった！」「なんてディグだ！」と再び絶叫していた。



（THE ANSWER編集部）