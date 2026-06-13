元日本テレビでフリーの上重聡アナウンサーが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代に指導を受けた名将・中村順司監督からの“恐怖の伝令”を明かす一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

「私はピッチャーだったんですが、投げる時に（体が）開くクセがありまして…」と話し出した上重さん。

「（当時の）中村（順司）監督から口すっぱく『開くな！』ってよく言われてたんです。甲子園で初めて登板した時も監督が言ってたんですけど、甲子園の初めての登板なので『今日くらい好きに投げさせてくれ』って思いながら、言葉は悪いですけど、無視してたんですよ」と振り返ると「そうしたら伝令が来まして、後輩がバッと（マウンドに）走ってきて監督から『お前、俺を無視してるだろ』っておっしゃっておられますって言われて」と恐怖の伝言があったことを明かした。

「そこからは（開かないフォームで）『こうですね！ こうですね！』って監督の方ばっかり見ながら投げました」と話していた。