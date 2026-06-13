◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

前日最終オッズが６月１３日、ＪＲＡから発表された。

大阪杯、天皇賞・春を制し、史上初の春古馬３冠を目指す（５）クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１・２倍と圧倒的な支持を得た。“大口投票”が１２時３０分過ぎから１５時過ぎまで継続。１０００万円を超える購入時間帯が２度あるなどし、前日最終オッズで２番人気以降は単勝人気が１０倍以上となった。

連覇を狙う（１６）メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が１０・０倍で２番人気。昨年の有馬記念を制して以来のレースとなる（２）ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が１１・９倍で３番人気で続いている。

馬連の１番人気は（２）―（５）の７・４倍。（５）―（１６）が７・６倍、（１）ダノンデサイル―（５）が７・９倍で、ここまでが１０倍を切るオッズになっている。３連単は（５）―（２）―（１）の１番人気が３１・７倍。上位４７通りまで全てに（５）が絡んでいる。