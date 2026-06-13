第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われた。７月５日に横浜スタジアムで開会式のみを行い、試合は７日から行われる。昨年の優勝校・横浜は、綾瀬西と湘南工大付の勝者と７月９日に初戦を迎える。小野舜友主将（３年）は「一戦一戦勝ちにいく。神奈川県大会を何が何でも勝ち切って甲子園に戻りたい」と、意気込んだ。

春の雪辱を晴らす。前年王者として乗り込んだ今春のセンバツ。エース織田翔希投手（３年）が先発するも、神村学園（鹿児島）に完封負け。小野は「走攻守、全ての部分において物足りないセンバツ大会だった」と振り返り、「センバツで負けてから、本当に悔しい思いでここまでやってきた。その思いは、甲子園に行って自分たちが勝つことで晴らすことができる」と、”聖地”でのリベンジに燃える。

春夏計６度の甲子園優勝を誇る名門は、５月に行われた関東大会で２２年ぶりの優勝。「（センバツから）レベルアップできたからこそ関東大会優勝できた」と、チームの成長を実感するが、「春と夏の大会はまた別物。チーム力も含めて、すべての面においてまだまだレベルアップしないと、この夏は勝ち上がっていけない」と、満足はしていない。

この日の抽選で、２７年ぶりにノーシードの東海大相模が同じブロックに入った。両者が勝ち進めば、昨年の決勝カードが４回戦で実現する。思わぬ強敵の登場にも小野は「特に意識はしてない。どこが来ても勝てるし、負けない準備をしている」と、自信をのぞかせた。

高校最後の夏とあって、「もう７試合しか、神奈川で野球をすることができない」と寂しさもある。「この夏は自分が引っ張っていかないといけない。チームを勝たせる立場なので、そういった意味では、今までの夏の大会とはまた違った大会になる。自分たちが引っ張って、仲間を巻き込んで戦っていく」と主将としての覚悟をにじませた小野。群雄割拠の神奈川。１７２分の１を目指す戦いが始まる。