「毎月の白髪染め面倒」ならコレーー！【40・50代】すぐマネしたい「白髪ぼかしヘア」

白髪染めを繰り返していると、こまめなメンテナンスに疲れてしまうことも。そんな大人世代の負担を軽減してくれるのが、白髪ぼかしハイライトです。白髪を隠すのではなく明るいハイライトとなじませることで、根元が伸びても境目が目立ちにくくなります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、オシャレに白髪と向き合えそうな、白髪ぼかしヘアをご紹介します。

ナチュラルなミディアムレイヤー

ナチュラルな印象のミディアムレイヤー。トップはふんわりと内へおさめつつ、髪表面の毛束をワンカールさせています。ベースはくびれを作ってから外ハネに整えて、軽やかさをプラス。ナチュラルなブラウンカラーに細めのハイライトを散りばめることで、伸びてきた根元も目立ちにくくなりそうです。派手見えを抑えつつ、白髪ぼかしハイライトを試したい人にオススメ。

透明感あふれるロブパーマ

繊細な毛束が重なる、透明感たっぷりのブラウンカラーを活かしたロブパーマ。全体にハイライトをたっぷりと仕込み、髪色をトーンアップさせつつ白髪をカバーしています。スタイリングでウェットな質感をプラスすれば、パサつきも気になりません。艶やかな髪が、大人らしい落ち着きと華やかな雰囲気を作り出します。

華やかなコントラストロブ

肩のラインで外ハネになるよう調整された、華やかなロブパーマです。ベースにナチュラルなブラウンを使い、そこにコントラストを効かせた細めのハイライトを加えています。暗めのトーンを活かしつつ、明るい筋で立体感を演出。ベースが暗めでも華やかに見えるため、白髪もポジティブに楽しめそうです。

くすみブラウンのレイヤーボブ

トップを内側へおさめ、ベースを外ハネに整えたストレートタッチのレイヤーボブです。全体を淡いくすみブラウンへ染め上げることで、白髪が自然とぼかされるように工夫されています。色落ちしても、残った白髪がハイライトとしてなじみそう。計算されたカラーデザインで、メンテナンスの頻度も抑えられます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@kaito_osaka.design様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。