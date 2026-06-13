FC琉球マスコット『ジンベーニョ』のぬいぐるみが登場

JリーグオールスターDAZNカップが6月13日に開催され、盛り上がりを見せている。

Jリーグのスター選手たちが活躍を見せるなか、とある“約5万円グッズ”が注目されている。

FC琉球グッズ担当のXアカウントが「【謝罪】オールスターに完全に浮かれておりました」と投稿。「どうせ売るなら特別なものということで、通常販売してない『とってもおおきなジンベーニョぬいぐるみ』を出品してしまいました」として、オールスターの会場での販売風景を引用して紹介した。

その名のとおり、琉球のマスコット『ジンベーニョ』の巨大なぬいぐるみ。「価格は49,800円(税込)です。限定2個で、これしか出品しておりません」とのことで、“激レア”なグッズとなっている。なお、一回り小さな『おおきなジンベーニョぬいぐるみ』は、琉球公式サイトにて5500円で販売されている。

SNSでは「うおー、欲しい！」「浮かれ過ぎですwww」「浮かれすぎてて好き」「狂気の沙汰www」「琉球の本気を感じる」などの声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）