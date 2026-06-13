◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神6-3オリックス(13日、京セラドーム)

阪神がオリックスに競り勝ち勝利しました。

阪神は初回、2アウトから森下翔太選手がツーベースヒットでチャンスを作ると、4番・佐藤輝明選手がタイムリーを放ち1点を先制します。

4回にも1点を加えると、6回には森下選手がツーベースヒットで出塁、さらにフォアボールと相手のエラーで2アウト満塁を作ります。ここでこの日8番・ショートで出場の熊谷敬宥選手がレフトへ2点タイムリーを放ち4-0とリードを広げました。

しかしそのウラ、ここまで相手打線を3安打に抑えていた郄橋遥人投手がヒットでノーアウト1塁2塁とされると、西川龍馬選手にタイムリーを浴び1点を失います。さらに1アウト2塁3塁で宗佑磨選手にもタイムリーを許すとキャッチャー坂本誠志郎選手の悪送球もあり、この回3点を失いました。

1点差に迫られた阪神ですが9回、木浪聖也選手がフォアボールで出塁すると、熊谷敬宥選手は送りバントを試みますがファウルフライとなります。それでも続く坂本選手が送りバントを決め2塁へランナーを進めると、郄寺望夢選手がセンターオーバーのスリーベースヒットを放ち貴重な1点を追加しました。

さらに中野拓夢選手は11球粘りセンターへタイムリー、点差を3点に広げるとその裏は5番手のドリス投手が無失点で締め勝利。阪神は連敗を4で止めました。