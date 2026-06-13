Jリーグオールスター決勝はJ2・J3勢同士の対決に！ J1勢は準決勝で敗退
JリーグオールスターDAZNカップ・準決勝の第2試合が13日に行われ、J2・J3 WEST-BとJ1 WESTが対戦した。
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
1回戦の2試合が開催された結果、J2・J3 WEST-Bが勝ち上がり、J1 WESTと激突。試合は7分に榊原彗悟のゴールでJ2・J3 WEST-Bが先制に成功した。
このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 WEST-Bが19時35分から行われる決勝に進出。敗れたJ1 WESTは18時25分から行われる3位・4位決定戦に進むことになった。
【スコア】
J2・J3 WEST-B 1−0 J1 WEST
【得点者】
1−0 7分 榊原彗悟（J2・J3 WEST-B）
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 WEST-Bが19時35分から行われる決勝に進出。敗れたJ1 WESTは18時25分から行われる3位・4位決定戦に進むことになった。
【スコア】
J2・J3 WEST-B 1−0 J1 WEST
【得点者】
1−0 7分 榊原彗悟（J2・J3 WEST-B）
【動画】榊原彗悟の得点でJ2・J3が先制に成功！
大分・榊原彗悟が左足を振り抜く💨— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
J2•J3が先制に成功
🏆#JリーグオールスターDAZNカップ
🆚J2•J3 WEST-B×J1 WEST
📱#DAZN 無料ライブ配信中@UNIQLO_JP
#UTme pic.twitter.com/6Rvl0yYjYb