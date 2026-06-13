2026年6月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気持ちがゆるみがち。朝一で熱いシャワーを浴びるとシャッキリ！
気乗りしない集まりはパスを。余計なトラブルの暗示が……。
災難運あり。余計なひと言で濡れ衣を着せられる可能性が。
孤独を感じがち。でもこれをチャンスに自分を見つめよう。
物を大切にすると幸運到来。靴の手入れはいつも以上に。
近場で遊ぶと楽しい日。異性の友達も一緒ならなおGOOD！
クールな態度で評判アップ。思慮深い発言も注目の的に。
1〜2週間先の予定をチェックしよう。Wブッキングに注意を。
雑用の多さにうんざり……。でも片っ端から片付けていくこと。
金運のみ注意。セールでの衝動買いやカード払いには気を付けて。
ミラクルな日。流れに逆らわずに全力で頑張るのがカギ。
辞書を開いてみよう。人生のプラスになる新しい発見があるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
気持ちがゆるみがち。朝一で熱いシャワーを浴びるとシャッキリ！
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
気乗りしない集まりはパスを。余計なトラブルの暗示が……。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
災難運あり。余計なひと言で濡れ衣を着せられる可能性が。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
孤独を感じがち。でもこれをチャンスに自分を見つめよう。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
物を大切にすると幸運到来。靴の手入れはいつも以上に。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
近場で遊ぶと楽しい日。異性の友達も一緒ならなおGOOD！
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
クールな態度で評判アップ。思慮深い発言も注目の的に。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
1〜2週間先の予定をチェックしよう。Wブッキングに注意を。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
雑用の多さにうんざり……。でも片っ端から片付けていくこと。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
金運のみ注意。セールでの衝動買いやカード払いには気を付けて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ミラクルな日。流れに逆らわずに全力で頑張るのがカギ。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
辞書を開いてみよう。人生のプラスになる新しい発見があるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)