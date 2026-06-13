「木陰の風は気持ち良いね！ 」木村拓哉、愛犬と散歩中の貴重な全身ショット公開にファン歓喜！
俳優の木村拓哉さんは6月13日、自身のInstagramを更新。愛犬と散歩中の貴重な全身ショットを披露しました。
【写真】木村拓哉、愛犬との散歩ショット
この投稿には記事執筆の13日時点で4万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】木村拓哉、愛犬との散歩ショット
「気持ち良い時間になりました！」木村さんは「木陰の風は気持ち良いね！ そんな会話をしながら…。気持ち良い時間になりました！」とつづり、1枚の写真を投稿。Tシャツにハーフパンツ、キャップ帽をかぶったラフな姿で愛犬との散歩を満喫する全身ショットを披露しています。
この投稿には記事執筆の13日時点で4万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「おめでとう！ 大好きだよ！」自身のInstagramで、愛犬と撮影した写真をたびたび公開している木村さん。5月31日の投稿では「今日がアムの8歳の誕生日！ おめでとう！ 大好きだよ！」とつづり、愛おしそうに愛犬・アムを抱きしめる姿を披露しています。
(文:福島 ゆき)