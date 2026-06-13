女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。実は大好きで「ほとんど見ている」というBSバラエティーを明かした。

自伝エッセー「ピン！として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉」について話題が及ぶ中、伊達みきおが「今ものすごい元気ですよ」と振ると、泉は「元気じゃないわよ。あんたも肉はたるむし、お腹はつまめるし。油もあんまり食べちゃダメだって、あんたの番組のコロッケ、美味そうだった！」と伊達の冠番組BS-TBS「サンド伊達のコロッケあがってます」（金曜後10・00）について触れた。

これに、富澤たけしも「見てるんですか」と驚き。泉は「もうね、ほとんど見てんの。だって、コロッケ大好きなんだもん！」と熱弁した。

伊達も「本当ですか？」と衝撃。泉は「コロッケ大好き。だって昔の新聞紙で包んでる、そういうのがないじゃない、今。揚げたてをサクサクサク。見るからに衣少ないな、っていう時もあんの見てて。で、私が好きなのはザクッという感じの。最近ちょっと薄いわね」とクレーム。

伊達は「今度ぜひ、やりませんか、一緒にコロッケ」とオファー。泉は「美味しいとこいっぱいあるけど今ないのよね。今、熱海の駅ビルの中に『三島コロッケ』っていうのが売ってんのよ。それを三個くらい買ってきて、冷蔵庫入れて、トースターで焼きながら食べてるの。それもさ、何かに挟むんじゃなく、私たちはそのまま食べたいのよ」とコロッケへの愛を語った。

あらためて伊達は「うわー、すごい、ゲストに」とオファーすると、泉は「大好き。もうだからもう歩くのは、歩くわよ。私、文句言わないわよ」とまんざらでもない様子だった。