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東日本山沿いは急な雨に注意

本州付近はあす、晴れ間のでる所が多くなりそうです。ただ、東日本の山沿いは午後、急な雨に注意が必要です。また、高知など西日本太平洋側も、にわか雨があるでしょう。

【CGで見る】雨の降る所が多くなるおそれ 全国の週間天気予報

一方、沖縄は梅雨前線の影響で、断続的に激しい雨が降り、あさってにかけて大雨のおそれがあります。

あすは全国的に気温の高い状態が続くでしょう。関東から西は、日中28℃前後の所が多い予想で、関東の内陸や日本海側では30℃くらいに上がる所もありそうです。北日本はきょうと同じか、高い所が多く、盛岡の最高気温は29℃の予想です。

＜あす14日（日）の各地の予想最高気温＞
　札幌：26℃　　釧路：16℃
　青森：24℃　　盛岡：29℃
　仙台：26℃　　新潟：28℃
　長野：29℃　　金沢：28℃
　東京：28℃　名古屋：28℃
　大阪：29℃　　岡山：27℃
　広島：27℃　　松江：29℃
　高知：26℃　　福岡：29℃
鹿児島：24℃　　那覇：27℃

火曜以降もすっきり晴れる所は少ない…

月曜日は、東日本を中心に本降りの雨となる見込みです。火曜日以降も、すっきり晴れる所は少ないでしょう。西日本は水曜日から、東日本は木曜日から金曜日にかけて、雨の降る所が多くなりそうです。
沖縄は、来週にかけても雨が降ったりやんだりが続き、時折、激しい雨となるおそれがあります。