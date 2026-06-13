東日本山沿いは急な雨に注意

本州付近はあす、晴れ間のでる所が多くなりそうです。ただ、東日本の山沿いは午後、急な雨に注意が必要です。また、高知など西日本太平洋側も、にわか雨があるでしょう。

【CGで見る】雨の降る所が多くなるおそれ 全国の週間天気予報

一方、沖縄は梅雨前線の影響で、断続的に激しい雨が降り、あさってにかけて大雨のおそれがあります。

あすは全国的に気温の高い状態が続くでしょう。関東から西は、日中28℃前後の所が多い予想で、関東の内陸や日本海側では30℃くらいに上がる所もありそうです。北日本はきょうと同じか、高い所が多く、盛岡の最高気温は29℃の予想です。

＜あす14日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：26℃ 釧路：16℃

青森：24℃ 盛岡：29℃

仙台：26℃ 新潟：28℃

長野：29℃ 金沢：28℃

東京：28℃ 名古屋：28℃

大阪：29℃ 岡山：27℃

広島：27℃ 松江：29℃

高知：26℃ 福岡：29℃

鹿児島：24℃ 那覇：27℃

火曜以降もすっきり晴れる所は少ない…

月曜日は、東日本を中心に本降りの雨となる見込みです。火曜日以降も、すっきり晴れる所は少ないでしょう。西日本は水曜日から、東日本は木曜日から金曜日にかけて、雨の降る所が多くなりそうです。

沖縄は、来週にかけても雨が降ったりやんだりが続き、時折、激しい雨となるおそれがあります。