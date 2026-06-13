慶応大発新興企業「ハートシード」（東京）は１２日、重い心臓病の患者を対象に、人のｉＰＳ細胞から作製した心筋細胞をカテーテル（細い管）を使って心臓内部に移植する１例目の治験を実施したと発表した。

手術で胸を開かずに移植できるため、患者の身体的な負担を減らせるという。

治験の対象者は２０〜８０歳の間で、虚血性心疾患または拡張型心筋症で重症心不全となった１４人。１例目の移植は今年３月、信州大病院（長野県）で７０歳代男性に実施した。これまで男性に大きな合併症は起きていないという。

治験では、ｉＰＳ細胞から１０００個の心筋細胞を作製し、「心筋球」という塊に加工する。患者の太もも付け根の動脈からカテーテルを挿入し、先端から心筋に針を刺して、１５万個の心筋球を注入する。移植した細胞が心臓と一体化し、心機能を改善させるのが狙いだ。残る患者への移植も順次実施し、３年以内に経過観察を終える計画だ。

同社は２０２２年から開胸手術をして心筋球を移植する治験を実施済みで、国に製造販売の承認を申請する予定だ。福田恵一社長は「カテーテルでも移植できれば患者の負担が減り、対象者を増やすことができる」と説明している。