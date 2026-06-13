国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「サカナクション」がレッドカーペットに登場した。

ボーカルの山口一郎はこの1年を振り返って「活動休止期間もあったので、1年間また復活進んで来れた」と回顧。「一安心というところもそうですけど、こういう賞にノミネートできたこともやってきた甲斐があった」と頬を緩ませた。

「今年から編成されたライブスタッフだったり、そういった方たちの表彰が今年から入ったので。日本のミュージシャンのライブが世界に評価される時が来たらずっといいなと思ってるきっかけになったらいいなと思います」と今後の日本の音楽に期待した。

アンバサダーの中島健人からファンへのメッセージを求められると「今日は全員真っ白な衣装で、これから“1”からスタートしようと思ってます」と力強く語った。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。