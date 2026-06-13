元乃木坂46川後陽菜、個性派透け感コーデから美脚ちらり「着こなせるのすごい」「小顔際立つ」と反響相次ぐ【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】乃木坂46の元メンバーで、現在はモデル・クリエイティブディレクターとして活動している川後陽菜が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】28歳元乃木坂「小顔際立つ」個性派コーデ着こなす
川後は、エッジの効いたフェミニンスタイルで登場。格子状のデザインが施された個性的なワンピースにシアー素材のワンピースを重ねた、透け感のあるファッションで美しい脚を披露した。
このランウェイを受け、ファンからは「着こなせるのすごい」「小顔際立つ」「スタイル抜群」「可愛すぎ」などと反響が上がっている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。川後、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元乃木坂「小顔際立つ」個性派コーデ着こなす
◆川後陽菜、美脚披露
川後は、エッジの効いたフェミニンスタイルで登場。格子状のデザインが施された個性的なワンピースにシアー素材のワンピースを重ねた、透け感のあるファッションで美しい脚を披露した。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。川後、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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