「脱出おひとり島」シン・ジヨン、レースキャミ×大胆スリットで夏っぽコーデ「透明感すごい」「大人の色気」と絶賛の声【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン1に出演したインフルエンサー・モデルのシン・ジヨン（Shin Ji-yeon）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】Netflix恋愛リア参加美女「大人の色気」レースキャミ×スリットで夏っぽコーデ
ウエストから下がレース素材になっているキャミソールに、大胆なスリットが入ったスカートを合わせたコーディネートで登場したジヨン。ネット上では「大人の色気」「透明感すごい」「似合う」「夏っぽくて好き」「美しい」などと反響が上がっている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Netflix恋愛リア参加美女「大人の色気」レースキャミ×スリットで夏っぽコーデ
◆シン・ジヨン、夏っぽコーデで登場
ウエストから下がレース素材になっているキャミソールに、大胆なスリットが入ったスカートを合わせたコーディネートで登場したジヨン。ネット上では「大人の色気」「透明感すごい」「似合う」「夏っぽくて好き」「美しい」などと反響が上がっている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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