「脱出おひとり島」シン・ジヨン、レースキャミ×大胆スリットで夏っぽコーデ「透明感すごい」「大人の色気」と絶賛の声【学生ランウェイ名古屋】

「脱出おひとり島」シン・ジヨン、レースキャミ×大胆スリットで夏っぽコーデ「透明感すごい」「大人の色気」と絶賛の声【学生ランウェイ名古屋】