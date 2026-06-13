ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―ＢにはＪ２磐田のＧＫ川島永嗣（４３）や、Ｊ３福島所属のカズことＦＷ三浦知良（５９）、Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３９）ら元日本代表の豪華な顔ぶれが集結した。

川島は、１回戦の２点ビハインドで迎えた１５分から途中出場。槙野監督の指令からＣＫの場面では相手ゴール前まで攻め上がった。「リスクを背負ってだいぶスプリントしました（笑）」。ヘディングでゴールに迫る場面もあり、「もう少し後ろにボールが来ていれば入っていたと思います」と悔しがった。

ベンチから見守った２試合目の５、６位決定戦では、残り６分のタイミングで槙野監督がサプライズで選手として、キングカズとともに出場。現役時代はＤＦだった槙野監督がＦＷに入り、レジェンドとの２トップを形成した。ゴールこそ生まれなかったものの、会場を大いに沸かせた。川島は２０１８年ロシアＷ杯でともに戦った”お祭り男”について、「カズさんに守備をさせていたので、そこは全然ダメでした（笑）」と冗談を交えながらダメ出しした。

今季から藤枝の指揮官に就任した槙野監督と、同じチームで接したことによって「選手を鼓舞することや話すのが本当にうまい。伝えることも明確なので選手はやりやすいと思う」と評価した。「キャラクターもありますし、これからもっといい監督になるんじゃないかな」と今後の成長にもより期待を寄せていた。