◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）

中日は今季４度目のサヨナラ負けで３連敗を喫した。今季は２１勝４１敗１分けとなり、借金は今季ワーストの２０に膨れあがった。

先発の松葉が３回に２点を先制されると、打線は福島を打ちあぐね、４回に暴投で１点を返すのがやっとだった。サノーを今季初めて４番で起用するなど打線を変更。２点ビハインドの９回は、２死満塁から鵜飼の２点打で追いついた。その裏、４試合連続無失点だった草加が水野にサヨナラ弾を食らった。草加を送り出した井上監督は、「草加の場合は、無駄なフォアボールの心配もない。最近は、自信を持って（投げて）いたので、そこにかけた。（捕手・味谷との）若いバッテリー。これを糧にして、成長していってもらわないと」と、若手の発奮を期待した。

４連勝からスタートした交流戦は１試合を残して、６勝１１敗と苦戦している。１２日には、１２球団最速の４０敗目を喫し、５年連続の交流戦負け越しが決まった。１４日の交流戦最終戦へ、指揮官は「ファイターズさんから見習うところはたくさんある。今日こそ、と思って毎日全力で戦っているけど、明日また（力を）振り絞ってやりたいと思います」と、必死に前を向いた。

今季の中日は、先制を許した試合は５勝２７敗という反発力のなさだ。６３試合以内での借金２０到達は９５年の６２試合目以来、３１年ぶり。球団ワーストの８３敗（４８年、６４年）を超える９３敗ペース。球団創設９０周年に負のデータが並ぶ。