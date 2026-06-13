◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ６―１６ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・サブロー監督（５０）は試合後、先発して１回１／３、７失点で５敗目を喫した田中晴也を１４日にも出場選手登録抹消する考えを明かした。

サブロー監督は勝てば貯金１という試合の先発を田中に託したが、背信投球。「がっかりしました。今後、彼にはもう先発の枠を与えないと。ファームでしっかり結果を残して自分で勝ち取れと言おうと思っています。毎度、毎度のことなのですが、テンポは悪い、ストライクは入らない、入ったら打たれるという。全員に迷惑をかけるので、その辺を直してきてほしいなと。みんなで（勝率５割まで）頑張ってきて、こうなってしまったというのががっかりなんです」と今季１勝５敗、防御率４・８３の４年目右腕に厳しい言葉を並べた。

１４日のＤｅＮＡ戦が交流戦最終戦。勝てば、今季通算３１勝３１敗２分けで勝率５割に戻して、リーグ戦再開を迎えられる。「もう一回、チャンスがあるので、あした（１４日）しっかり勝って、５割で終わりたいと思います」と必勝を誓った。