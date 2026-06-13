◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 16-6 ロッテ(13日、ZOZOマリン)

ロッテとの2戦目に大勝したDeNA。試合後のヒーローインタビューには、プロ初ホームランを放った勝又温史選手が登場しました。

勝又選手は2回に迎えた1アウト1、2塁の好機で、対するロッテの2番手・坂本光士郎投手の投じた2球目のストレートを振り抜きます。打球はそのまま勢いよく飛び、バックスクリーンに飛び込みました。

試合後のヒーローインタビューでは「ビジターとは思えないぐらいの歓声に背中を押していただいて、打球も伸びてくれたんで本当にうれしいです」と振り返った勝又選手。さらに「今日はチームの打撃がすごくノっていたので、自分もその流れに乗りたいなと思ってひと思いに振りました」とし、「打った瞬間は入ると思わなかったんですけど、千葉の風に乗ってバックスクリーンに入ってくれました」と顔をほころばせました。

勝又選手はそのまま一気にダイヤモンドを一周。この心境についても「早くベンチにいってみんなと喜びを分かち合いたくて、早く走ってしまいました」と笑顔で明かしました。

2018年ドラフト4位で、投手としてDeNAに入団した勝又選手。2021年オフには戦力外となり、野手に転向して育成契約を結びました。その後、2023年11月に再び支配下登録。ここまでについて「僕ができることは結果で恩返しするだけなので、僕が打って周りの方が笑顔になってくれることが一番うれしい」とし、「明日も勝って横浜に帰りたいので、よろしくお願いします」とファンへ呼びかけました。