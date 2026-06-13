大相撲パリ公演が１３、１４日、アコー・アリーナで３１年ぶりに開催される。大関琴桜と小結高安、幕内玉鷲は１２日、会場近くで日本の伝統文化交流イベントに参加した。

高安の妻で、演歌歌手の杜このみ（３６）はパリ時間の１３日早朝、自身のインスタグラムを更新。「実は…♡パリに来ています 大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました 本当にありがたいです 新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」と高安とエッフェル塔や凱旋門をバックに寄り添って撮影した夫婦ショットなどを公開した。ロングヘアを下ろし、着物姿の歌唱時とは全く違うノースリーブの私服姿などでパリ観光を楽しんでいる。

１２日の文化交流会も見学したそうで「日本の文化に興味を持って頂けるのがとても嬉しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい！！と思いました」と刺激を受けていた。

杜は２０２０年、大相撲の高安と結婚し、２１年２月に長女（５）、２２年８月に長男（３）を出産しており、今回の投稿には「素敵なご夫婦♥」「素敵な写真」「幸せそうで何より」「幸せいっぱいな笑顔が素敵」などの声が届いている。