声優・高尾奏音、初の写真集9月10日発売決定 ショーパン・制服・部屋着など先行カット解禁
『BanG Dream! 』Ave Mujicaの豊川祥子や『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』星宮陽花里などで知られる声優・高尾奏音のファースト写真集『高尾奏音1st写真集 一音』が、誕生日の9月10日に発売されることが決定した。あわせて先行カットが公開された。
【写真】ショーパン・制服・部屋着姿の高尾奏音 公開された先行カット
ロケ地となったのは、高尾の特技であるピアノにちなんだ、「楽器のまち」・静岡県浜松市。凛とした大人っぽい姿でピアノを弾くカットから、海ではしゃぐ笑顔、ナチュラルな制服姿、素顔が覗く部屋着まで、彼女の“今”の魅力をあますところなく詰め込んだ。
写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当している。
■高尾奏音コメント
この度、人生初の写真集を発売させていただくことになりました！音楽にゆかりがある浜松で撮影させていただき、私の内面や素顔がぎゅっと詰まった一冊になっていると思います。
本来、写真集は視覚で楽しむものだと思いますが、1カット1カットからそのシチュエーションの音や声が聞こえてくるような、そんな心のこもった写真集にできたらなという気持ちで撮影に臨ませていただいたので、ぜひそれぞれのカットの『一音』ずつを楽しみながら、お手に取っていただけたら嬉しいです！
■『高尾奏音1st写真集 一音』
発売日：2026年9月10日（木）
価格：3850円（税込）
仕様：A4判 96ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
【写真】ショーパン・制服・部屋着姿の高尾奏音 公開された先行カット
ロケ地となったのは、高尾の特技であるピアノにちなんだ、「楽器のまち」・静岡県浜松市。凛とした大人っぽい姿でピアノを弾くカットから、海ではしゃぐ笑顔、ナチュラルな制服姿、素顔が覗く部屋着まで、彼女の“今”の魅力をあますところなく詰め込んだ。
■高尾奏音コメント
この度、人生初の写真集を発売させていただくことになりました！音楽にゆかりがある浜松で撮影させていただき、私の内面や素顔がぎゅっと詰まった一冊になっていると思います。
本来、写真集は視覚で楽しむものだと思いますが、1カット1カットからそのシチュエーションの音や声が聞こえてくるような、そんな心のこもった写真集にできたらなという気持ちで撮影に臨ませていただいたので、ぜひそれぞれのカットの『一音』ずつを楽しみながら、お手に取っていただけたら嬉しいです！
■『高尾奏音1st写真集 一音』
発売日：2026年9月10日（木）
価格：3850円（税込）
仕様：A4判 96ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社