開発済みの施設があるエリア付近の岩場に掘られたトンネル網を捉えた衛星画像＝2025年11月11日、イラン中部イスファハン/Maxar/DigitalGlobe/Getty Images

（CNN）イランはここ数週間、核兵器級に近いウランの貯蔵施設を封鎖する動きを大幅に強化しており、トンネルを意図的に崩落させたり、入り口に地雷を仕掛けたりしていることが分かった。米国の諜報（ちょうほう）に詳しい情報筋5人が明らかにした。

情報筋によると、約500キロに上るイランの高濃縮ウランに到達するのは、わずか1カ月前に比べてもはるかに困難かつ危険で、時間のかかる作業になっている。トランプ米大統領は1カ月前、米軍にウラン押収を命じる可能性を公に示唆していた。

イランが進めるこうした新たな要塞（ようさい）化により、イラン政府にウランの撤去や破壊を求めるトランプ政権の合意案は一段と複雑になりつつある。ウランを掘り出す危険な任務を誰が引き受けるのかという疑問も浮かぶ。

イランの国連代表部はコメント要請に直ちに応じず、ホワイトハウスもCNNの質問に直ちに回答しなかった。

トランプ氏は戦争終結とホルムズ海峡の封鎖解除をめざす現在の交渉で、ウランの安全確保が米国の優先事項だと繰り返し発言してきた。

12日に記者団への説明を行った米政権高官によると、イランに濃縮ウラン引き渡しを求める内容の合意に向け、双方は徐々に歩み寄っているという。

ただ、米国とイランの当局者は暫定合意について相反する説明をしており、正確な条件は依然不明なままだ。