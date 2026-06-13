ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ１清水、Ｊ２磐田、藤枝の静岡県内３クラブからは２監督含めて１４人が参加した。５、６位決定戦ではＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの指揮官を務めたＪ２藤枝の槙野智章監督（３９）が、“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）と同時に選手として出場。夢の共演で、会場を盛り上げた。

観客の視線をかっさらったのは、やはりこの男だった。槙野監督は１回戦の背広姿から、２試合目となる５、６位決定戦では黒いパーカーに短パン姿に変更。開始５分からはベンチで靴下を履き替えるなど着替えモードに突入だ。２―０の１４分に“キングカズ”とともに登場すると、選手として並んでピッチに踏み入れた。ＭＵＦＧ国立にサポーターの驚きを含んだ大歓声が響きわたった。

２０歳上となるレジェンドとの共闘は初。現役時代の主戦場だったＤＦではなく、キングと２トップを形成。「楽しかったですね。年齢は関係ないです。お互い点を取るために要求し合いました」。無得点に終わったものの、そのまま逃げ切り５位となった。

電撃出場プランについては、現役引退後の２年前からチェアマンにオールスター開催を直訴していた頃から思い描いていた。試合前には自身が率いる選手たちに、１７年ぶりに復活した祭典の意義を説明。２００７年の前回大会を知らない選手が大半だったため、「選ばれただけで満足せず、爪痕を残せ」と伝えていたが、一番インパクトを残したのは指揮官だった。１回戦の後半２６分には相手チームの田中パウロ淳一（３２）が右サイドでボール保持するとタックルを見舞い、イエローカードを受ける場面も。「お祭り男」が最初から最後まで“らしさ”全開だった。（伊藤 明日香）

磐田ＧＫ川島永嗣（同チームだった槙野監督のＦＷ出場について）「カズさんに守備させていたので、全然ダメでした（笑）」