◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂ―Ｊ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂ

Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。１７年ぶりに復活した祭典には、総得票数１２７４万５３１９票が集まったファン・サポーター投票、リーグ推薦などで選ばれた全６０クラブの選手が集結した。

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１７年ぶりに復活したお祭りで、夢の共演が実現した。“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は初戦に先発で出場すると、Ｊ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂとの試合はベンチスタート。時計の針が１３分を過ぎると、交代で入るためにタッチラインへ向かった。その横には背番号「５」を着けた槙野智章監督の姿が。ともにピッチへ入り、２トップを組んだ。

国立を沸かせたキングは「監督がああいう形で出場することは珍しいことというか、あり得ない」と冗談を飛ばしつつ「槙野監督らしい。最後の５分一緒にプレーしてください、と言われた。槙野監督が出る以上、絶対に負けられないと、ベンチから出るときに２人で話していた。勝って終われて良かった」と笑顔を浮かべた。

プレーでも魅せた。投入されてから３分後、味方の右クロスからエリア内でヘディングシュート。枠は捉えられなかったが、大きな歓声が降り注いだ。「枠に飛ばせれば一番良かった」としつつ「クロスとしては難しいところだったが、その場面に自分がいることが大事。最終的にヘディングで終われたことは良かった」とうなずいた。

今回で１０度目の出場。ＤＦ中西永輔、ＧＫ川口能活、ＧＫ楢崎正剛と並んでいたが、今回で単独最多に躍り出た。Ｗ杯北中米大会が開幕し、日本代表は日本時間１５日に初戦のオランダ戦を迎える中、キングは「この試合がＷ杯に出場する選手にどのような影響があるか分からないが、きっとみんなの気持ちは届いていると思う」と話した。

◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ 百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制。