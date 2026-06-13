西武、楽天、ＭＬＢで活躍した松井稼頭央さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代、甲子園での登板直前に受けたスカウトからの“ムチャ過ぎる指令”を明かした。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇、８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

ＰＬ史上初のメジャーリーガーの松井さんは投手が主なポジションだった高校時代について「僕、甲子園の練習日にＰＬのスカウトの方が来られたんですよ。『松井、ちょっと投球フォームを変えようか』って、いきなり言われたんですよ」と回顧。

「『えっ？ もう試合なのに』って思ったけど、言えなかったので『はい』って言ったんですよ」と続けたところでＭＣの浜田雅功に「どう変えようって言われたの？」と聞かれると「『松井、もっと体をひねろうぜ』って言われたんですよ。野茂（英雄）さんみたいな形で力をためて投げろって言われたんですよ」と松井さん。

「『分かりました』って言って、ワインドアップの練習だけやって。当日、試合でランナーが出るじゃないですか。ふとセットに入った時に『あれ？ この練習してないで』ってなって。（変えてしまうと）モーションが大きくなるんで、クイック（モーション）にならないじゃないですか？ まして甲子園のマウンドで頭は真っ白になったんですよ」と振り返ると「そのせいにはしたくないんですけど、２回３分の１でノックアウトでした」と苦笑とともに明かしていた。