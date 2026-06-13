オランダ 街全体がチームカラーのオレンジに
オランダでは街全体をチームカラーのオレンジに染め、W杯の代表チームを後押ししています。
醍醐穣リポ「デンハーグの住宅街に来ています。街全体がオランダチームのオレンジ一色に染まっています」
オランダ第3の都市デンハーグの住宅街マークトウェグでは、2002年のワールドカップ日韓大会から住宅をオレンジ色に装飾し、代表チームを応援しています。
最初に装飾をはじめたダニー・バン・ダイクさん「数軒の家から始めて、隣人たちが『おお、いいね』と言い始めました。次々と『私もやりたい』と、通り全体へと広がりました」
通りに住むレミー君「この伝統を受け継ぎ、ずっと続けていきたいです」
醍醐穣リポ「住宅の外壁はオレンジ色のビニールシートで覆われています。部屋それぞれには、チームを応援する装飾が施されています」
装飾はおよそ1キロメートルにわたって続いていて、その光景から「オレンジ通り」と呼ばれています。
試合当日にはパブリックビューイングも行われ、オランダ全土からサポーターが集まるということです。
さて、気になる日本戦の予想は…
ダニー・バン・ダイクさん「日本の皆さんには申し訳ないですが、オランダが3対0で勝つと思います」
レミー君「オランダが日本に3対1で勝つと思います。絶対に優勝します！」
（ANNニュース）