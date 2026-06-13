◇陸上・日本選手権第2日 名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月13日）

男子400メートル障害予選が行われ、京都・洛南高2年の後藤大樹（ごとう・たいじゅ、17）が48秒31をマークして2組1着となり、1996年に為末大が記録した日本高校記録（49秒09）を30年ぶりに更新。今季のU20世界最高記録ともなった。

同組となった豊田兼（トヨタ自動車）らを押さえて先頭でフィニッシュ。タイムが掲示されると、会場からどよめきと歓声が沸き起こった。丸刈り頭の17歳は率直な思いを口にした。

「レースが始まる前は48秒台を目標にしてたんですけど、48秒30台のタイムが出て、信じられない気持ち。今まで聞いたことのない応援の量だったり、観客の多さだったりに圧倒されてたんですけど、そんな中でこの記録が出たことは、とてもうれしい気持ちでいっぱい」

千葉県出身で、小学3年から陸上を始めた。陸上選手になると心に決め、小学6年の頃には「洛南高校に行く」と心に誓っていた。その環境に進むほどの実力をつけ、強豪校に入ってから始めた400メートル障害で大きなインパクトを残した。

レース後には、同じ組で走った選手らから「あいつヤバい」と驚きの声が上がった。14日に決勝を迎える。