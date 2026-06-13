「自分がどれだけ気持ち悪いかわからない？」ついに義父を見限った？ 義母にも拒絶された義父は…【ノンデリ義父がしんどい Vol.6】
■これまでのあらすじ
夫婦の営みにまで口を出す義父に、妻は我慢の限界だった。義父の言葉にどれだけ傷ついているかを訴えても夫は「親父に何を言っても無駄」と逃げ腰で頼りにならない。夫婦関係がギクシャクするなか、義母から「大切な話がある」と電話があって…。
夫婦の営みにまで口を出す義父に、妻は我慢の限界だった。義父の言葉にどれだけ傷ついているかを訴えても夫は「親父に何を言っても無駄」と逃げ腰で頼りにならない。夫婦関係がギクシャクするなか、義母から「大切な話がある」と電話があって…。
お義母さんは、いつもお義父さんの半歩後ろにいるような控えめな人。私たち夫婦とも付かず離れずの距離を保ってくれて、いい関係を築けていると思っています。
「私も心を決めたの」というお義母さん。
でも、どうやってあのお義父さんと向き合うつもりなのか…。
そこへ懲りずにまたやって来たお義父さん！
お義母さんに問い詰められたお義父さんは「手伝いに来た」としどろもどろになっていましたが、とても手伝いに来たような態度ではありませんでした。
そんなお義父さんに「自分がどれだけ気持ち悪いかわからないの？」と、お義母さんが痛烈な一言を放って…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡
(ウーマンエキサイト編集部)