■これまでのあらすじ

夫婦の営みにまで口を出す義父に、妻は我慢の限界だった。義父の言葉にどれだけ傷ついているかを訴えても夫は「親父に何を言っても無駄」と逃げ腰で頼りにならない。夫婦関係がギクシャクするなか、義母から「大切な話がある」と電話があって…。



お義母さんは、いつもお義父さんの半歩後ろにいるような控えめな人。私たち夫婦とも付かず離れずの距離を保ってくれて、いい関係を築けていると思っています。

そのお義母さんが「もうあの人の好きにはさせない」と言ってくれました。今までも、お義母さんがお義父さんを止めていてくれたんですね。「私も心を決めたの」というお義母さん。でも、どうやってあのお義父さんと向き合うつもりなのか…。そこへ懲りずにまたやって来たお義父さん！お義母さんに問い詰められたお義父さんは「手伝いに来た」としどろもどろになっていましたが、とても手伝いに来たような態度ではありませんでした。そんなお義父さんに「自分がどれだけ気持ち悪いかわからないの？」と、お義母さんが痛烈な一言を放って…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)