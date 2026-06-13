お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍（47）が、13日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演し、ファッションにまつわるエピソードを明かした。

趣味はファッションと断言する長谷川。その目覚めは、小学校時代にさかのぼるという。「小学校5年生か3年生くらいの時に、ちょっとかわいらしいスウェットをおふくろが買ってきてくれて。色もどっちかというとくすんでいるような紫で。でも男の子が来てもかわいくなるやつ。ミッキー的なものだったと思う」。それがクラスメートの女の子たちに好評だった。「その日、女の子に凄え声を掛けられたの。学校内で。“かわいい”って。もちろん服を褒められたんだけど。“あれ？俺、今まで人生でこんなに女の子にかわいいって言われたこと、ないな”と思って」。そこから興味を持ったという。

「そこから、おふくろが『MEN’S NON−NO』を買ってきてくれたり。小学校5、6年生のころ。当時まだ阿部寛さんがやっているころ、モデルを。大沢たかおさんが若手で。読者モデルで反町（隆史）さんがいるころ」

その後、自身のスニーカーのコレクションなどを集めていた長谷川。しかし、収録でははかないようにしていた時期もあるという。

「一時期、かかることが多かったのよ、ドッキリに。スニーカー1個、ダメにしちゃってさ。水で濡らされた後に、小麦粉みたいなところに落ちて、揚げる前のコロッケみたいになっちゃって。マジで…」。怒りは自分だけでは済まなかった。温厚な性格で知られる相方じろうも、「さすがのじろうもキレてたもん。一緒になって」怒ってくれたという。

思い出の品だっただけに、悔やみきれない気持ちだった。「それ、後輩の相席スタートの山添（寛）とか、コットンのきょんとか、吉本を辞めちゃった芸人の大久保君っていう、当時飯食ってた子たちが、後輩なのにわざわざ3人で金を出してくれて、買ったスニーカーだったから。申し訳なくて」と打ち明けた。