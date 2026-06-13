13日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に俳優梅沢富美男（75）がゲスト出演した。

60歳の時に「兄（梅沢武生）が人にだまされて、できた借金が10億円」。弁護士は「お兄さんに破産宣告させましょう」と提案したが、梅沢劇団の座長として長らく頑張ってきた兄を思い「破産宣告などさせられない」と奮起。10年かかって完済した。「全部返したよ」と兄に報告すると「ありがとう」と礼を言われたが、その3カ月後に逝ってしまった。

女将役の有働由美子（57）は「めっちゃええ男やん」と梅沢の生き様に感心しきり。「なんだこれは、肉だんごのお化け？」と驚きながら、中学2年の時に初めて口にしたハンバーグが忘れられないという梅沢のために手作りのハンバーグを提供。「こりゃうまい！」「お料理、上手ですね」と、お褒めの言葉をもらった。

ここまで独身を貫いた女将に「なんで結婚しないの？」と梅沢が切り込むと「最後の色気が足りないって言われます」とポツリ。女形のキャリアが長い梅沢に「どうやったら色気が出ます？」と迫ると「イスに座る際は、浅く座って、お尻の穴を意識するんです」とアドバイスを受けていた。