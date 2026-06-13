100円ごとに3ポイント→20ポイントに大増量中！食べるほどお得な「超スエヒロ祭20％還元キャンペーン」は6月21日まで。

焼肉スエヒロ館などのレストランを展開するスエヒロレストランシステムは、2026年6月21日まで、特別企画「超スエヒロ祭20％還元キャンペーン」を開催しています。

現在開催中の「超スエヒロ祭20％還元キャンペーン」では、会員ランクに関係なく全会員へ一律、会計金額の20％がポイントで還元されます。

通常は100円につき3ポイントのところ、キャンペーン期間中は20ポイントが貯まる超お得な企画。しかも、期間中は何度でも利用できます。

キャンペーンの対象ブランドは、焼肉スエヒロ館、和牛一頭買い焼肉スエヒロ館、レストランスエヒロ館、グリルスエヒロ館、かるび家、楽市、和牛焼肉ブラックホール、しゃぶしゃぶ島津、すしまみれの全店舗です。

ポイントはレシートの合計金額（100円未満切り捨て）を基準に付与されます。1回の会計で付与されるポイントの上限は5000ポイントまで、キャンペーン期間中の上限は1万ポイントまでです。

1回の会計につきポイント付与できる会員IDはひとつです。グループでの来店時には、代表の会員バーコードを提示してください。

会計時は通常ポイント（100円=3ポイント）のみ付与されます。キャンペーン分のポイント（100円=17ポイント）は期間終了後に通常ポイントから差し引いた分が自動で付与されます。

キャンペーン期間中は「肉の日3倍ポイント」は対象外です。

キャンペーンの詳細は、特設ページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部